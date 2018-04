Distrutta dalle fiamme una ambulanza, danneggiato pure il prospetto della Confraternita Misericordia

Una ambulanza della Confraternita Misericordia di Favara è stata completamente distrutta da un incendio che è divampato nella notte. Il mezzo era posteggiato nei pressi della sede della Confraternita. Erano le 3,25 circa quando l'Sos - per via Piersanti Mattarella - è stato raccolto dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento. I pompieri sono subito accorsi e sono rimasti all'opera, idranti alla mano, fino alle 5,18 circa.

Le alte fiamme hanno danneggiato - annerendolo - anche il prospetto dell'immobile innanzi al quale il mezzo di soccorso era stato lasciato posteggiato: la sede della Confraternita che è in via De Gasperi, all'interno del Seminario vescovile di Favara. Non c'è certezza categorica, ma pare che non siano state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette. L'episodio ha però, di fatto, determinato gravissimi danni anche perché la Confraternita ha perso l'indispensabile mezzo.