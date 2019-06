L'arresto dell'ex impiegato infedele e le intimidazioni fatte col fuoco: inchiesta ancora aperta

Già lo scorso 12 febbraio, quando venne eseguito il provvedimento di sequestro e quando venne firmato il mandato d'arresto europeo, i carabinieri sapevano che Pasquale Distefano si trovava in Germania. "Dovevamo però individuarlo, dovevamo attivare i canali di cooperazione internazionale e quindi è servito del tempo. La svolta c'è stata un mese e mezzo fa quando - ha spiegato il colonnello Giovanni Pellegrino, comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, - la polizia tedesca, il 3 aprile scorso, in piena sinergia con noi, sulla base delle nostre indicazioni lo ha catturato a Volklingen. Ieri sera è atterrato a Linate e lo abbiamo sottoposto ai domiciliari".

Non è però nell'Agrigentino, agli arresti domiciliari, il sessantaduenne, ex impiegato infedele delle Poste di Favara. "Ci ha fatto piacere chiudere il cerchio in questa vicenda particolamente dolorosa, antipatica e odiosa perché realizzata ai danni di persone anziane - ha tenuto a sottolineare il colonnello Pellegrino - . Massima la sinergia con la Procura della Repubblica, in particolare con il Pm Chiara Bisso che è stata una guida, e con il Gip Alessandra Vella che ha emesso il provvedimento".

Tutto è avvenuto a Favara tra il dicembre del 2017 e la prima metà del 2018. "L'indagato ha sottratto 573 mila euro a tanti, tantissimi, anziani che si erano affidati a lui quasi come se fosse una guida per gestire i propri risparmi. Proprio l'aspetto della fiducia tradita ci ha spinto a dare il massimo delle indagini, come comunque facciamo in ogni caso, - ha spiegato il tenente Giovanni Casamassima, che è a capo della tenenza di Favara - . Distefano ha già fatto un bel periodo (un mese e mezzo ndr.) di arresti domiciliari in Germania".

"Era il 12 febbraio quando arrestavamo una coppia. La vicenda dell'ex impiegato infedele si è andata ad intrecciare con una ulteriore vicenda estorsiva di cui sono rese protagoniste due persone - ha ricordato il colonnello Giovanni Pellegrino - . Abbiamo accertato che questa coppia, avendo conosciuto situazioni sconvenienti per la reputazione di Distefano, avesse chiesto 250 mila euro. Soldi che, probabilmente, erano stati presi dai 573 mila euro sottratti ai clienti. Richiesta estorsiva - ha aggiunto il comandante provinciale dell'Arma: il colonnello Giovanni Pellegrino - per delle attenzioni che questa persona avrebbe avuto nei confronti di una minorenne. Su questi aspetti sono in corso ulteriori accertamenti che stiamo vagliando insieme all'autorità giudiziaria".

L'ex impiegato infedele ha subito, durante la sua assenza da Favara, diverse intimidazioni: tutte fatte con il fuoco. "Le intimidazioni, essendoci stata una vicenda così particolare e dolorosa, le abbiamo ritenute in linea con il quadro di forte acredine nei confronti di questa persona che aveva fatto sparire i soldi".