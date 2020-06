Anziano si accascia al suolo, inutile corsa contro il tempo per rianimarlo: 70enne muore in ospedale

Gli operatori del 118 ci hanno provato e anche disperatamente: per 30 minuti, in mezzo alla strada, gli hanno praticato il massaggio cardiaco. Senza fermarsi un solo secondo, i sanitari sembravano essere riusciti a salvare la vita all'anziano che, all'improvviso, si era accasciato al suolo in via IV Novembre a Favara. II settantenne, una volta rianimato, è stato subito trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovannii di Dio" di Agrigento prima e poi nella Rianimazione della stessa struttura. Sembrava - tanto era trapelato in primissima battuta - che il favarese si stesse riprendendo. Negli ultimi minuti è arrivata la terribile notizia: il settantenne è spirato.

A chiamare, terrorizzato, il 118 e la tenenza dei carabinieri chiedendo "aiuto" - non appena aveva visto accasciarsi al suolo l'uomo, lungo via IV Novembre, era stato un cittadino. Sono accorsi, in maniera fulminea, tanto i militari dell'Arma quanto gli operatori del 118 che sembravano, dopo 30 minuti di massaggio cardiaco, essere riusciti a rianimare l'anziano. Poi, in ospedale, la tragedia.