"Allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica", arrestato un pensionato

Furto aggravato di energia elettrica. E’ per questa ipotesi di reato che i carabinieri della tenenza di Favara hanno arrestato un pensionato di 66 anni. Durante un controllo, uno dei tanti realizzati dai militari dell’Arma per prevenire e reprimere quello che è ormai – in qualunque angolo della provincia – è un fenomeno diffuso, i carabinieri hanno scoperto che in un’abitazione rurale di contrada Perciata, a Favara appunto, sarebbe stato realizzato un allaccio abusivo da un immobile privato alla rete elettrica pubblica. Il proprietario dell’abitazione: Salvatore Vella, pensionato sessantaseienne, è stato, dunque, arrestato.

Dovrà, adesso, rispondere dell’ipotesi di reato di furto aggravato. Il pensionato, su disposizione del sostituto procuratore di turno che è titolare del fascicolo d’inchiesta subito aperto, è stato posto agli arresti domiciliari