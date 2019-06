"Sul ciclomotore con in tasca un po' di cocaina", denunciato 28enne

Marijuana e cocaina “viaggiano” a bordo dei ciclomotori. Dopo il sedicenne “pizzicato”, dai carabinieri, all’inizio del mese con 35 grammi di “erba”, nelle ultimissime ore i militari dell’Arma della tenenza di Favara hanno trovato un ventottenne di Agrigento, in sella ad un ciclomotore, con in tasca quattro grammi di cocaina. E il ragazzo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Non è chiaro naturalmente se quei quattro grammi fossero per “uso personale” o se, invece, fossero detenuti ai fini di spaccio. Accertamenti e indagini dei carabinieri sarebbero, infatti, a tal riguardo, ancora in corso.

Per i militari dell’Arma della tenenza di Favara avrebbe dovuto essere un normalissimo controllo stradale. Ma il ventottenne agrigentino che è incappato in quel posto di blocco si sarebbe rivelato più che nervoso, motivo per il quale i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione. Ed effettivamente, gli investigatori ci avevano visto giusto: il ventottenne è stato trovato in possesso di quattro grammi di cocaina ed è stato, appunto, deferito alla Procura.

Stessa cosa, grosso modo, era accaduta all’inizio del mese, sempre in centro a Favara. Allora, ad incappare nel controllo prima e nella perquisizione dopo fu un sedicenne che venne trovato con 35 grammi di marijuana. Una parte della “roba”, allora, risultò essere suddivisa in dosi, verosimilmente pronta dunque per l’illecita attività di spaccio – ritennero i carabinieri della tenenza - . Scattò il sequestro, naturalmente, della marijuana, così come è accaduto per la cocaina, e anche l’adolescente venne denunciato alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo.