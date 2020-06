Agguato in Belgio a ristoratore, falso pentito e cognato dal gup dopo la ritrattazione

Mancato pentito a giudizio insieme al cognato per un agguato fallito in Belgio ai danni di un ristoratore: dopo una tortuosa vicenda giudiziaria, nelle cui pieghe è finito a processo pure l'avvocato di uno dei due imputati, con l'accusa di favoreggiamento, la vicenda approda in aula per l'udienza preliminare ma viene subito rinviata perchè non c'è prova della notifica alla vittima.

La vicenda scaturisce dalle rivelazioni del trentaquattrenne favarese Mario Rizzo, aspirante collaboratore di giustizia per qualche mese prima che venisse bocciata, per la scarsa consistenza delle sue rivelazioni, l'ipotesi dell'inserimento nel programma di protezione. "Mi sono inventato tutto - ha detto in un secondo momento -, a partire dalle accuse contro mio cognato Gerlando Russotto".

Il pubblico ministero Alessandra Russo, però, non crede alla nuova versione e l’inchiesta per l’agguato al ristoratore Saverio Sacco, ferito a colpi di pistola alle gambe il 28 aprile del 2017 a Grace Hollogne, in Belgio, dove gli indagati e la vittima in quel periodo vivevano, approda in aula per il processo. I pm hanno chiesto, infatti, il rinvio a giudizio di Russotto e Rizzo. I difensori - gli avvocati Calogero Lo Giudice e Salvatore Cusumano - potranno chiedere il giudizio abbreviato oppure sarà il giudice a decidere se disporre il rinvio a giudizio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'avvocato Cusumano, per l'accusa di avere "isolato" lo stesso Rizzo simulando la dissociazione pubblica della compagna, è finito a processo per favoreggiamento. Rizzo aveva detto di avere sparato a Saverio Sacco insieme al cognato e all'empedoclino Salvatore Prestia. Quest’ultimo è sotto processo in Belgio. Sarebbe stato lui a organizzare l'agguato perchè Sacco, che nelle settimane precedenti era stato fermato dalla polizia con della droga in casa, lo avrebbe descritto come un "infame" che aveva fatto la soffiata alla polizia. L'udienza, davanti al gup Luisa Turco, prosegue il 20 luglio.