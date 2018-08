Agguato a ristoratore in Belgio, Russotto resta in carcere ma cadono alcune accuse

Gerlando Russotto, arrestato il 2 agosto dalla squadra mobile con l'accusa di avere preso parte a un agguato in Belgio, ai danni del ristoratore Saverio Sacco, il 28 aprile dell'anno scorso, resta in carcere. Il tribunale del riesame ha annullato in parte l'ordinanza cautelare, emessa dal gip Francesco Provenzano su richiesta del procuratore aggiunto Salvatore Vella e dei pm Simona Faga e Alessandra Russo.

Il giudice, in ogni caso, aveva già escluso che Russotto, tirato in ballo dal cognato Mario Rizzo, 32 anni, che si è autoaccusato e sta collaborando con la giustizia aprendo anche altri spunti investigativi, avesse sparato per uccidere. L'accusa, infatti, era stata riqualificata in lesioni. Il riesame, al quale si è rivolto il difensore di Russotto, l'avvocato Salvatore Cusumano, ha mantenuto la custodia cautelare in carcere ma ha accolto parzialmente il ricorso probabilmente con riferimento ai reati "satellite" legati al possesso illegale di alcune armi che sono state ritrovate, il 29 maggio, nel settotetto del condominio dove abita. Per conoscere i dettagli del provvedimento bisognerà attendere le prossime ore.

Il favarese ha sempre negato le accuse dicendo che Rizzo lo ha accusato perchè aveva cercato di impedire che sposasse sua sorella.

Intanto il gip Stefano Zammuto ha accolto la richiesta della Procura e ha disposto l'incidente probatorio per sentire Rizzo. L'udienza, nel corso della quale sarà sentito in contraddittorio fra le parti il collaborante, anticipando in questo modo una prova pienamente utilizzabile al processo, è in programma il 29 agosto.