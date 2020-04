"Scappa a posto di blocco e si scaglia contro i carabinieri", convalidato arresto

Arresto convalidato ma nessuna misura cautelare per Giovanni Scarabeo, 25 anni, di Favara, inizialmente finito agli arresti domiciliari con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, ieri mattina, durante l’udienza di convalida davanti al giudice Antonio Genna, celebrata in remoto come prevede il protocollo per la fase di emergenza legata al Coronavirus, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Scarabeo è stato sorpreso giovedì pomeriggio dai carabinieri a bordo di un ciclomotore senza targa. I militari gli hanno intimato l’alt ma il giovane sarebbe fuggito per sottrarsi al controllo. Poco dopo è stato, comunque, bloccato e avrebbe iniziato a insultarli e minacciarli per opporsi all’identificazione. Il pubblico ministero Elenia Manno aveva chiesto al giudice di disporre l’obbligo di dimora.