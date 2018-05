"Ha abusato di un bimbo di 6 anni dopo averlo rinchiuso in uno sgabuzzino", indagato un bidello

Avrebbe abusato di un bambino di 6 anni dopo averlo chiuso in uno sgabuzzino della scuola. Ha 60 anni il bidello che è stato indagato per abusi sessuali su minorenne. Tutto è accaduto - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - in una scuola elementare di Favara. A denunciare il bidello - presunto "orco" - sono stati i genitori del piccolo che, allora, notarono una insolita voglia di non andare a scuola.

Il piccino, ieri, accompagnato dai propri genitori e assistito da personale qualificato, è stato in tribunale. L'incidente probatorio, davanti al giudice per le indagini preliminari Stefano Zammuto, inizialmente fissato per ieri è stato rinviato al 16 giugno. Il bambino - che adesso ha 10 anni - dovrà dunque, in tribunale, ricostruire quanto avvenne quattro anni addietro.