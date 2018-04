Trovate fatture e referti medici, sanzionati altri sette "incivili"

Due incivili sorpresi in via 25 Aprile, tre invece in via Marino De Colursio e altri due in via Papa Luciani, accanto al boschetto. Sono sette gli agrigentini che sono stati sanzionati – la multa è sempre di 600 euro – dagli agenti della polizia municipale di Agrigento.

Non passa giorno che gli agenti della specialissima squadra, coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni, non pizzichi lanciatori seriali di sacchetti indifferenziati di rifiuti. Ma ieri all’identificazione di alcuni agrigentini “sporcaccioni” i vigili urbani sono arrivati anche controllando – come continuano a fare, sistematicamente, anche se in silenzio – controllando i sacchetti dell’immondizia.

Sono state trovate delle bollette, con tanto di indirizzo, delle fatture per precedenti acquisti e in un caso è stato perfino trovato il referto di analisi cliniche. Tutti, naturalmente, sono stati identificati e tutti sono stati sanzionati.