Coronavirus e "fase 2", San Leone presa d'assalto: distanze di sicurezza discutibili

Le attuali misure di prevenzione del rischio contagio da Covid-19, consentono le attività motorie che da ieri, lunedì 4 maggio, possono svolgersi anche in luoghi distanti dalla propria abitazione. Le ottimali condizioni climatiche, nel quartiere balneare di San Leone, hanno indotto molte persone a fare due passi in riva al mare.

Anche per i non atleti, la classica "camminata" è consentita a condizione che si rispettino le distanze di sicurezza tra persone. Quello che invece, rimane vietato anche nella fase 2, sono gli assembramenti. Divieto che con molta probabilità non è stato del tutto recepito. Durante il sopralluogo di AgrigentoNotizie a San Leone, sono stati avvistati, gruppi di ragazzi sugli scogli, altre persone comodamente sedute sull'arenile intenti a farsi dei selfie ed ancora, ragazzi in costume da bagno che si concedono la prima tintarella dell'anno.

Per non parlare poi dei tanti, runner e ciclisti, che si muovono a pochi centimetri di distanza l’uno dall’altro. Molte sono comunque le persone che rispettano le regole, ma altrettanto numerosi sono i soggetti che adottano comportamenti che non sono consoni all’emergenza sanitaria in corso.