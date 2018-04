Farruggia confermato a capo del Distretto Valle dei Templi, Confcommercio: "Buon lavoro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il presidente di Confcommercio della Provincia di Agrigento, Francesco Picarella, ha voluto rivolgere i suoi auguri al all’imprenditore Emanuele Farruggia, confermato all’unanimità dei voti quale presidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi.

"Le qualità che hai dimostrato nel tuo percorso imprenditoriale e l’amore per questa terra, sono la migliore garanzia per la nostra comunità economica, chiamata a superare un momento di grave difficoltà. Occorre reagire, contrastare il senso diffuso di sfiducia, rafforzare l’identità e le prospettive di crescita del territorio, specie quando c’è consapevolezza nelle potenzialità di crescita della nostra provincia. Ecco allora che alla classe dirigente si chiede un di più di energia e passione, di competenza e coraggio. Sono certo - conclude il presidente Picarella - che le esperienze maturate e l’amore per la nostra terra ti aiuteranno a trovare il passo giusto. Buon lavoro”.