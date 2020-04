Farmacie ospedaliere, l'Asp propone ai Comuni la consegna a domicilio

Consegna a domicilio dei farmaci garantiti dalle farmacie ospedaliere, l’Asp di Agrigento rivolge un invito ai sindaci.

La direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, infatti, per far fronte alle numerose richieste da parte dei cittadini che, pur non potendosi spostare da casa per vari motivi, hanno comunque necessità di recarsi presso le farmacie ospedaliere dei cinque nosocomi della provincia per ritirare i farmaci per patologie gravi distribuiti direttamente dall’Asp, ha rivolto un invito a tutti i primi cittadini offrendo l’opportunità di attivare un servizio di ritiro e consegna a domicilio.

"Tramite proprio personale - dice l'azienda - o avvalendosi della collaborazione di associazioni di volontariato e di club service, ciascun comune ha dunque adesso la facoltà di individuare i soggetti delegati al ritiro dandone comunicazione all’Asp di Agrigento attraverso la mail dipartimento.farmaco@aspag.it. Alla stessa mail le associazioni o i club eventualmente incaricati faranno pervenire un elenco del personale incaricato allegando copia del documento d’identità e codice fiscale. Oltre ad agevolare l’utenza per superare la difficoltà nel recarsi presso le farmacie ospedaliere, lo strumento mira ad evitare il rischio di contaminazione da Covid-19 in pazienti già affetti da patologie molto serie".

Per scongiurare possibili truffe, tutti gli incaricati, al momento del ritiro, dovranno essere in possesso della delega da parte del paziente, del piano terapeutico, della copia del proprio documento d’identità e di quella dell’utente delegante.