Siculiana, la famiglia Firetto dona gioco per bambini al Comune

Sensibile alle esigenze dei più piccoli, la famiglia Firetto, da quasi cinquant'anni proprietaria del castello Chiaramonte, ha voluto donare un gioco per bambini al Comune di Siculiana. Il sindaco, Giuseppe Lauricella, che da tempo lavora, con la sua Amministrazione, per creare le condizioni utili ad un riscatto culturale e turistico della città, ha fatto installare il gioco nella piazza antistante il Municipio ringraziando Salvatore Firetto che, attraverso il lavoro dei suoi figli, ha saputo collocare la location del Castello in un brand di eventi di lusso che richiama a Siculiana coppie di tutta la Sicilia contribuendo a rilanciare l'immagine positiva della città.