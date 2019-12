"Lo spacciava come suo collaboratore", Occhionero non va in Procura

La deputata di Italia Viva Giusy Occhionero non si è presentata in procura davanti ai magistrati che l'avevano convocata per un interrogatorio dopo averla iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di falso documentale. Occhionero - secondo quanto riporta l'Ansa - ha chiesto un rinvio adducendo impegni parlamentari.

L'inchiesta coinvolge anche il boss Accursio Dimino e il Radicale Antonello Nicosia accusati entrambi di associazione mafiosa. Nicosia risponde anche di concorso in falso con Occhionero. La donna lo fece entrare per tre volte nelle carceri siciliane spacciandolo per suo collaboratore nonostante solo settimane dopo il rapporto professionale tra i due fu formalizzato.