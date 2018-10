La fabbrica dei falsi invalidi, processo riparte con nuovi giudici

Prima un rinvio per un difetto di notifiche e adesso un altro slittamento per consentire all’ufficio di individuare un nuovo collegio visto che il presidente della prima sezione penale Alfonso Malato ha trattato il procedimento in qualità di gip e si è occupato di archiviare alcune posizioni diventando, quindi, incompatibile.

Slitta al 7 gennaio il maxi processo sui presunti falsi invalidi scaturito dall’inchiesta denominata “La carica delle 104”. I quarantotto rinvii a giudizio, contestualmente alle nove condanne con rito abbreviato, alla ratifica di altri dieci patteggiamenti e a una sentenza di non luogo a procedere, sono stati disposti dal gup Stefano Zammuto lo scorso 23 marzo. A distanza di dieci mesi, nel primo giorno di udienze del 2019, si tenterà di aprire il dibattimento davanti a un nuovo collegio di giudici che sarà individuato nei prossimi giorni. L'operazione della polizia con quattordici arresti, fra carcere e domiciliari, e altre misure cautelari minori, è scattata il 22 settembre del 2014. L'inchiesta ipotizzava un collaudato sistema che, attraverso due “bande parallele”, aveva messo in piedi un giro di certificazioni false che, con la complicità di medici infedeli e faccendieri senza scrupoli, attestava invalidità e patologie finalizzate a truffare lo Stato.