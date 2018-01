"Falsi invalidi per i benefici della 104", iniziati gli interrogatori

Davanti al pm per convincerlo a non chiedere il rinvio a giudizio: sono iniziati oggi, e proseguiranno almeno per due settimane, gli interrogatori nell’ambito del secondo filone di inchiesta sui presunti falsi invalidi, ribattezzata “La carica delle 104”.

Il pm Andrea Maggioni, nelle scorse settimane, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a ottanta indagati: si tratta di medici e presunti falsi ammalati.

Entro i venti giorni previsti dal codice, circa la metà degli indagati hanno chiesto di essere sentiti per tentare di chiarire la propria posizione ed evitare la richiesta di rinvio a giudizio. Il magistrato della Procura che ha condotto le varie inchieste ha fissato un calendario e questa mattina sono iniziate le prime audizioni che continueranno fino al 20 gennaio. Concluso il ciclo di interrogatori si decideranno le posizioni nei cui confronti chiedere il rinvio a giudizio.