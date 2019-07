"Falsi infortuni sul lavoro per truffare l'Inail": 29 rinvii a giudizio

Il gup di Agrigento, Luisa Turco, ha rinviato a giudizio 29 persone nell'ambito dell'inchiesta "Demetra bis" che ipotizza un giro di falsi infortuni sul lavoro messo in piedi, con la complicità di medici e faccendieri, con la finalità di truffare l'Inail.

La prima udienza del dibattimento è stata fissata per il 14 ottobre. L’indagine dei carabinieri, che il 28 giugno del 2013 portò a sette arresti, è già sfociata in 53 rinvii a giudizio, tredici condanne in abbreviato e due patteggiamenti.