Non ci sono tracce e il mistero della scomparsa si infittisce: sospeso il piano di ricerche

Non ci sono tracce. Non ci sono indizi. Sospeso, per la seconda volta, il piano provinciale di ricerche persone scomparse che era stato riattivato - dalla Prefettura di Agrigento - lo scorso martedì. Giuseppe Fallea, il pensionato ottantaquattrenne di Favara, non si trova. Nelle campagne di Casteltermini, laddove è stata ritrovata la Chevrolet Matiz grigia con la quale era sparito lo scorso 13 maggio, non c'è nessun indizio che possa lasciare ipotizzare il passaggio o la presenza dell'anziano.

I carabinieri della tenenza di Favara, quelli della compagnia di Agrigento e quelli della stazione di Casteltermini hanno setacciato - praticamente per intero - contrada Margì (laddove, sul greto del fiume Platani, era stata ritrovata l'utilitaria), ma non soltanto. Le ricerche, nonostante la zona impervia, si sono estese praticamente a macchia d'olio. Assieme agli agenti della polizia municipale, ai vigili del fuoco e alla Protezione civile, nonché a diversi volontari, è stata verificata l'eventuale presenza di grotte o insenature. Ma l'area è risultata esserne priva.

Il mistero, oggi più che mai, si infittisce. Dov'è Giuseppe Fallea? E come c'è arrivata quell'autovettura, impantanata e abbandonata, sul greto del fiume Platani? Ma s'è davvero impantanata? O qualcuno - non è chiaro se e quando, naturalmente, - l'ha portata in quel posto d'aperta e desolata campagna? Gli interrogativi degli investigatori invece di diminuire aumentano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ritrovamento della macchina aveva fatto riaffiorare le speranze. Era passato troppo tempo, certo, dal giorno della scomparsa. Ma s'era tornati a sperare che il "giallo" potesse essere risolto. Che, in un modo o nell'altro, la verità sul destino dell'anziano sarebbe venuta a galla. Non è stato però così. Non al momento. In contrada Margì e aree circostanti - stando agli attuali esiti del piano di ricerche provinciali - Giuseppe Fallea potrebbe non esserci mai stato. Perché, continuano a ripeterlo tutti i ricercatori, non ci sono tracce, non c'è alcun indizio.