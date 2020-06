Una partecipata è per sempre: il Libero consorzio cita in giudizio la Propiter

Libero Consorzio "imprigionato" nella partecipazione all'agenzia Propiter Terre Sicane adisce alle vie legali per rompere ogni vincolo con la ormai (quasi) ex società partecipata. Il provvedimento è stato adottato dal commissiario Alberto Di Pisa.

Già nel 2014 l'ormai ex Provincia aveva comunicato di essere fuoriuscita dalla partecipata, ma oggi "la suddetta società non ha provveduto alla presa d'atto del recesso di legge omettendo i conseguenti provvedimenti, malgrado le sollecitazioni formulate attraverso un'ampia corrispondenza e nonostante il normativo quadro di riferimento".

Si è quindi scelta la strada dell'azione legale, affinché l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci "prenda atto della volontà del Libero Consorzio comunale di voler cessare la partecipazione". Ma perché questa "fretta"? La dismissione delle partecipazioni societarie non necessarie, in realtà è un obbligo di legge da alcuni anni. Rimanere dentro la Propiter diventa quindi per la ex Provincia un problema non di poco conto, anche sotto il profilo di eventuali somme dovute per la partecipazione societaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un caso simile è quello che ha riguardato proprio l'ente di area vasta e i suoi rapporti con il Consorzio universitario: in questo caso fu però il Cupa a cacciare dalla compagine societaria l'ex Provincia, chiedendogli però di pagare gli arretrati.