Assistenza degli studenti disabili, scadono le istanze per aggiornare gli enti accreditati

Fissato per il 20 agosto 2018 il termine di scadenza per la presentazione delle istanze per l’aggiornamento del Registro Provinciale degli enti accreditati per il servizio di assistenza in favore degli studenti con disabilità grave che frequentano le scuole medie superiori della provincia.

L'aggiornamento del registro provinciale per l'anno scolastico 2018/2019 era stato disposto dal Commissario Straordinario Girolamo Alberto Di Pisa con l’adozione della determinazione n. 91 del 15/06/2018. L’aggiornamento del registro è finalizzato a determinare gli enti del privato sociale autorizzati allo svolgimento dei servizi in favore degli alunni con disabilità iscritti nelle scuole secondarie di II grado, secondo il sistema cosiddetto dell’accreditamento.

L’aggiornamento inoltre riguarda esclusivamente le seguenti due sezioni: Sezione per il Servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione scolastica; Sezione per il Servizio igienico - personale.

Le ditte interessate possono accreditarsi attraverso la presentazione di un’apposita istanza e se ritenute idonee, verranno iscritte nel “registro provinciale degli Enti autorizzati allo svolgimento dei servizi a favore dei disabili gravi”.

Le modalità di presentazione dell’istanza, le caratteristiche del servizio da svolgere, e tutta la modulistica necessaria sono pubblicate nel sito internet della Provincia www.provincia.agrigento.it, nella pagina “ Gestione dei Servizi in favore dell’handicap” del settore Solidarietà Sociale e nella Sezione “Albo pretorio”.

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, attraverso il settore Solidarietà Sociale ha assicurato negli ultimi anni ad oltre duecento famiglie della nostra provincia il servizio relativo all’assistenza cosiddetta specialistica, comunemente chiamata di autonomia e comunicazione e quella igienico sanitario nelle scuole di competenza del Libero Consorzio, inoltre ha assicurato il trasporto di oltre 85 alunni affetti da grave disabilità.