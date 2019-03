L'ex governatore racconta la sua Africa, Cuffaro: "Esperienze che ti cambiano la vita"

L’ex governatore di Sicilia, Totò Cuffaro, racconta la sua nuova vita. Condannato per favoreggiamento alla mafia, ha scontato la sua pena, ed ha scelto di volare in Burundi. “Il giorno prima di ripartire per l’Italia ho assistito alla nascita di un neonato. Era in gravi condizioni a causa di un tumore nelle parti addominali. Nel visitarlo, pensai di attivare tutte le procedure d’emergenza per trasportarlo in Sicilia, ma fui invitato a desistere. Ascoltando quelle parole, fui assalito dall’angoscia, ma l’indomani mi imbarcai su quel volo per l’Italia ancora più coinvolto emotivamente e motivato ad aiutare ai poveri”. Queste le parole di Cuffaro al quotidiano La Sicilia. Lui, che per molti ancora è “il presidente”, ha scelto di cambiare vita.

“Per fronteggiare questa piaga – racconta Cuffaro – dopo Pasqua farò ritorno in Burundi abbiamo organizzato all’ospedale Karusy un primo corso di ecografia. E’ stato straordinario vedere come medici, infermieri, religiosi e semplici volontari seguissero e avessero con vorace voglia di imparare le spiegazioni. Durante il viaggio nelle zone interne – dice Cuffaro a La Sicilia – siamo andati a trovare i pigmei Batwa, una comunità di circa due milioni di persone che non ha ancora avuto commissioni con altre razze. E’ un popolo molto bravo nella realizzazione di vasellame in ceramica, ma con l’arrivo della plastica li ha messi in crisi economica. Pertanto abbiamo deciso di acquistare da loro 10mila vasi, che venderemo nelle piazze più importanti. I proventi li impiegheremo per sostenere una tribù. Poi in agricoltura stiamo cercando di insegnare la coltivazione del grano e delle barbatelle da vigna. Ciò che portiamo in Burundi, dove presto arriverà un nuovo container pieno di farmici, abiti e alimenti non deteriorabili e giocattoli per bambini. Queste sono esperienze che ti cambiano per sempre la vita. Un inno alla speranza ed alla voglia di vivere, nonostante le enormi difficoltà”.