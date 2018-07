Ex Ipia "Fermi", il Libero consorzio vuole recuperare la struttura chiusa da 7 anni

Ex Ipia "Fermi" di via Piersanti Mattarella, l'ex Provincia punta al recupero o alla ricostruzione dell'edificio chiuso ormai sette anni fa perché realizzato in larga parte con cemento depotenziato.

L'Ente, attraverso il commissario straordinario Girolamo Di Pisa, ha approvato una rimodulazione dell’incarico tecnico assegnato già in passato e un piano di massima sulla progettazione da realizzare. Stando alle prime indicazioni in totale servirebbero in questa fase 17 milioni e 300mila euro che il Libero consorzio cercherà di ottenere intercettando i finanziamenti disponibili per gli istituti scolastici ma che, ovviamente, non sono nelle casse dell’ente di area vasta.



La prima disposizione concreta a disporre interventi di messa in sicurezza e ripristino della struttura, risale al 2011, ma, si legge proprio nelle delibere più recenti, nel 2012-2013 sono “state svolte ma non concluse le attività di progettazione e di verifica necessarie alla definizione del progetto definitivo”. Solo due anni fa l'edificio è stato pesantemente saccheggiato dai vandali, costringendo adesso nell'affidamento del progetto a provvedere anche ad un rifacimento complessivo degli impianti.