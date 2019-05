Il Comune chiede l'ex eliporto al Demanio: "Sarà l'area per lo street food"

Prende forma, almeno sulla carta, l'area per lo "street food" di San Leone. Il Comune di Agrigento, infatti, nei giorni scorsi ha inviato al Demanio marittimo la richiesta di concessione in uso dell’area nota come “ex eliporto” fino al 13 di ottobre prossimi, per la somma di poco più di 4300 euro.

Dall'utilizzo dell'area, ampia 380 metri quadri, l'ente conta di incassare circa 20mila euro grazie alla realizzazione di una decine di stalli in cui lavorare gli ambulanti che nei mesi scorsi avevano lasciato piazzale Caratozzolo.

Il progetto del Comune, stando a quanto finora anticipato, prevederebbe la creazione di una vera e propria “area food”, non solo con l’installazione di tavoli, panchine e punti di verde, ma con una vera e propria animazione estiva con musica e spettacoli. Un modo per attirare avventori e scongiurare il timore principale dei commercianti, cioè che spostarsi in una sede diversa da quella tradizionalmente utilizzata, potesse danneggiarli.