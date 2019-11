L'ex eliporto di San Leone sommerso dall'acqua, il video diventa subito virale

Qualcuno ironizza, dicendo “sembriamo a Venezia”, altri invece sono preoccupati. Le mareggiate di quest’oggi hanno reso l’eliporto di San Leone impraticabile.

La zona è totalmente allagata ed i rifiuti, ammassati sui marciapiedi, sono pronti a disperdersi. Dando vita ad una vera e propria emergenza. L’ex eliporto di San Leone è irriconoscibile e nella zona si vede acqua in ogni dove.

Cassonetti in plastica capovolti e detriti in ogni angolo, per un inizio di settimana da dimenticare. Il maltempo ha messo in ginocchio San Leone e le mareggiate sono pronte a continuare.