Ex carcere San Vito, dopo anni di silenzio un progetto per il recupero

Ex carcere di San Vito, dopo anni di annunci arriva, forse, un progetto concreto per il recupero della struttura e il suo inserimento in un percorso di fruibilità turistica. L'immobile, infatti, è al centro di una convenzione stipulata tra il Comune di Agrigento e il Demanio nazionale - che dell'edificio è proprietario - per la partecipazione congiunta al progetto "Cammini e Percorsi", che ha come finalità il "potenziamento dell'offerta turistico-culturale e la messa in rete di siti di interesse storico e paesaggistico attraverso il riuso e il recupero di edifici pubblici che si trovino in prossimità di itinerari pedonali e ciclabili da affidare a imprese, cooperative e associazioni costituite in prevalenza da soggetto fino a quarant'anni e selezionate mediante procedure a evidenza pubblica nel quale sia riconosciuta adeguata rilevanza sociale, culturale, turistica e ambientale".

Quale sia il percorso ciclo-pedonale in quell'area non lo sappiamo, ma intanto Comune e Demanio hanno sottoscritto un accordo di collaborazione "finalizzato alla condivisione ed attuazione del programma di valorizzazione dei compendi immobiliari localizzati nel territorio di riferimento". Quindi si inizierà a lavorare in modo congiunto per mettere a frutto una struttura grande e, a dispetto di quanto si dice da anni, totalmente inutilizzata, tranne essere fruibile, per un solo giorno nelle "Giornate di Primavera" del Fai. Gli unici interventi registrati in questi anni avevano visto da parte del Demanio - sollecitato duramente dalla Soprintendenza - il recupero delle mura perimetrali,danneggiate dalle infiltrazioni d'acqua e dal trascorrere degli anni.