L'ex braccio destro del re dei supermarket ha chiesto di patteggiare

Carmelo Bartolomeo, ex braccio destro di Giuseppe Burgio, ha deposto nel processo a carico del "re dei supermarket" che è accusato di bancarotta fraudolenta. Durante l'udienza di ieri è emerso che Bartolomeo era stato indagato di reato connesso, nell'indagine parallela a quella che vede a giudizio Burgio, ed ha già chiesto di patteggiare la pena. Patteggiamento per il quale la Procura ha dato il suo consenso e si attende, adesso, la pronuncia del giudice per le indagini preliminari. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Bartolomeo ha risposto alle domande del Pm evidenziando di aver denunciato Burgio nel 2011 quando prese atto di come le aziende fossero ormai in crisi irreversibile sfociando nei fallimenti.

Ha sottolineato anche di non occuparsi della gestione amministrativa delle imprese, scaricando in sostanza su Burgio le responsabilità del "crac".