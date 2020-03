Coronavirus, evitare abbracci e strette di mano: ecco tutte le raccomandazioni

Il comitato tecnico scientifico nominato dal premier Giuseppe Conte ha messo a punto una lista di raccomandazioni da tenere per cercare di contenere e prevenire il contagio da Coronavirus. Un vero e proprio vademecum di comportamenti, affinché si eviti la diffusione della Covid-10. Niente abbracci, strette di mano ed evitare luoghi affollati.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: Sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, per il personale sanitario e il personale che garantisce i servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità; rinvio di tutte le attività convegnistiche e congressuali; sospensione di manifestazioni di qualsiasi natura, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato e in luogo chiuso aperto al pubblico (inclusi cinema e teatri) che comportino affollamento di persone e che non garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza/interpersonale di almeno un metro".

Divieto per accompagnatori dei pazienti di permanenza nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salvo specifica indicazione del personale sanitario del triage; limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture quali hospice, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non, ai soli casi consentiti dalla direzione sanitaria della struttura, adottando le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; raccomandazione a tutte le persone anziane e/o affette da patologie croniche, con multimorbilità, nonché con stati di immunodepressione congenita o acquisita di limitare le uscite non strettamente necessarie ed evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza/interpersonale di almeno un metro.

Comportamenti da adottare

Lavaggio frequente delle mani; igiene respiratoria (starnutire o/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro; evitare abbracci e strette di mano; evitare scambi di bottiglie, bicchieri in particolare durante attività sportive. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 sono efficaci fino al 20 marzo 2020, mentre le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis sono efficaci fino al 30 marzo 2020.” (Da valutare la soppressione delle specifiche scadenze previste nelle singole disposizioni).

Sarà invece invitato a rimanere a casa, evitando contatti e vita sociale, anche chi ha solo qualche linea di febbre anche se non è mai stato nelle zone a rischio contagio Coronavirus o non è mai entrato in contatto con possibili positivi.