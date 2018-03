Tutto pronto per i festeggiamenti pasquali, padre Pontillo: "Momento importante per la città"

Sono stati presentati questa mattina al palazzo Vescovile, tutte le iniziative inerenti ai festeggiamenti in onore della santa Pasqua. All’incontro con la stampa, don Lillo Argento e padre Pontillo. Si comincerà venerdì 23 marzo, con la via Crucis cittadina. L’evento religioso prenderà il via alle 21 da Porta di Ponte e si concluderà nella chiesa San Domenico. Domenica 25 marzo, sarà la giornata della Palme. Raduno in piazzale chiesa Santa Maria degli Angeli e benedizione delle palma da parte dell’arscivescovo don Franco Montenegro.

Il triduo pasquale prenderà il via con il giovedì santo, poi il venerdì santo con alle 9 l’inizio della processione con Gesù appassionato.

Alle 19 i canti sotto la crone e dalle 20 il via alla processione serale con l’urna ed il simulacro della Madonna Addolorata. La processione terminerà alle 23 e 30 nella chiesa San Domenico.

La domenica i aprile è il giorno di Pasqua, nella cattedrale San Domenico al via alla messa presieduta da Don Franco

“Mi auguro – dice don Lillo Argento - che i fedeli della nostra città, partecipino a tutte le varie funzioni, potendo vivere questi momenti con fede e con attenzione”.

“La settimana santa – ha detto padre Pontillo - ad Agrigento è un momento importante. La resurrezione dice sempre qualcosa di nuovo e di grande, alla cittadinanza dà un segno di speranza, che possa rinascere sempre in meglio”.