Eventi in centro città e a San Leone, cambia il traffico veicolare per una sera

Concerti in piazza Pirandello e al porticciolo di San Leone, il Comune di Agrigento impone nuovi divieti e nuove regole.

l prossimi 27 e 28 agosto, dalle 21 e fino a cessato bisogno, in occasione delle iniziative "International guitar night" e "Cantautore siciliano Francesco Anselmo", che si svolgeranno rispettivamente dinnanzi a Palazzo dei Giganti e nei pressi del porticciolo, ("con il gradimento e il patrocinio dell'amministrazione comunale", recita l'ordinanza) al fine di "provvedere alla salvaguardia della pubblica incolumità" si dispone in entrambi i piazzali il divieto di transito e sosta con rimozione a tutti i veicoli.

Ulteriori modifiche al traffico potranno essere disposte dal personale della Polizia locale in caso di specifiche necessità. L'ordinanza, ovviamente, si va ad aggiungere alle regole per la viabilità già vigenti, come il divieto di transito alle auto sul lungomare fino alle 24.