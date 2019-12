Piazze trasformate in discoteche a cielo aperto, ci siamo: ecco gli eventi del Capodanno

Piazze, cenoni ma anche serate a tema: tutto pronto per l’ultima notte dell’anno. In città, ma anche in provincia, sono diverse le serate organizzate.

Party esclusivi ma anche brindisi in pieno centro e cenoni da mille e una notte. Da Agrigento a Licata, passando per Sciacca e Favara. Tutti in fila per la notte di San Silvestro un evento unico pronto a portare nelle piagge dell’Agrigentino, migliaia di persone.

Agrigento è pronta ad accogliere l’ultimo dell’anno con un super “concertone”. In piazza Vittorio Emanuele arriva Gue Pequeno, il rapper canterà in pieno centro cittadino. Sul palco anche "Noche de Fuego" con Marco Catalano.

Per la prima volta nella storia, Palma di Montechiaro festeggerà la notte di San Silvestro in piazza. Piazza Provenzani, infatti, diventerà palcoscenico per un un'evento promosso dall'amministrazione comunale e intitolato "Capodanno nella città dei Tomasi".

Il capodanno di “Natale a Sciacca 2019”, calendario messo a punto dal Comune di Sciacca in collaborazione con associazioni, comitati, club service, scuole, il circolo di Cultura, artisti, Sciacca Film Fest, Spazio Centro e Confcommercio.

L'ultimo dell’anno al Fabrik. Musica ma anche parole grazie ad un ospite speciale, ovvero Irama. Il cantautore, diventato celebre grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, sarà di scena ad Agrigento. Irama porterà in consolle i suoi successi.

L'ultimo dell’anno allo SportVillage. Il music festival è pronto a conquistare l’Agrigentino per un evento più che mai speciale. In consolle grandi artisti per una notte di San Silvestro che si prospetta più che mai unica.

Location totalmente rinnovata che fonde atmosfere contemporanee e retrò. Un nuovo mood basato su meno ingressi e più attenzione ai dettagli e a chi vivrà gli eventi. Un party esclusivo e l’ambientazione seguirà lo stile chic, con calde decorazioni colorate. Un nizio del Gran Galà di San Silvestro alle 20.30 con il tradizionale veglione di Capodanno con un menù esclusivo. Un cenone di San Silvestro piacevole e raffinato.

Capodanno in piazza. Musica e brindisi in pieno centro cittadino con Giovanni Volpe direttamente da Rete 94. Il deejay set è stato affidato a Cristofe e deejay Marco Cinquemani.

Licata accoglie il nuovo anno a ritmo di musica. In piazza Progresso con i “Feyra”. La band dell’Agrigentino è pronta ad animare l’ultim dell’anno. Dall’una fino a tarda notte, a seguire il deejay set. L’evento è totalmente gratuito. Dopo la mezzanotte piazza Progesso diventerà meta di tanti per una notte all’insegna del sano divertimento.