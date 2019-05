"Evasione dagli arresti domiciliari e spaccio di droga": tre arresti

Evasione dagli arresti domiciliari e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono tre le persone che, negli ultimi giorni, sono state arrestate dai carabinieri.

A Castrofilippo, in un posto di blocco, è stato arrestato Giuseppe Spallino, sessantenne. Durante il controllo è risultato essere destinatario dell'ordine del magistrato di sorveglianza di Palermo perché deve scontare 8 mesi ai domiciliari per evasione. A Sciacca, è stato nuovamente arrestato Salvatore Abbruzzo, 44enne, per più evasioni dagli arresti domiciliari. È stato portato, dopo le formalità di rito, in carcere. A Naro, infine, è stato arrestato un ventenne originario del Gambia. L'immigrato è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione della Corte di Appello di Roma: deve scontare un anno di reclusione per spaccio di stupefacenti. Anche lui è stato portato in carcere, ma ad Agrigento.