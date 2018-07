"Sostiene di sentirsi male e si fa portare in ospedale", arrestato per evasione

Sostiene di sentirsi male e si fa portare in ospedale, al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, dove c'è la madre ricoverata. Giunto al pronto soccorso e sottoposto alle necessarie visite mediche, i sanitari non confermano i malesseri addotti dal quarantaquattrenne. Un uomo che - stando alle ricostruzioni dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento - sarebbe andato in escandescenze prendendosela con i sanitari prima e poi con i carabinieri intervenuti poi.

Militari dell'Arma che hanno arrestato Aurelio Petruzzella, 44 anni, disoccupato di San Giovanni Gemini. L'uomo dovrà rispondere delle ipotesi di reato di evasione dagli arresti domiciliari e resistenza a pubblico ufficiale.