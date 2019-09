"Evade e colpisce a pugni l'auto dei carabinieri", 49enne in carcere

Si sarebbe allontanato dalla propria abitazione e, in stato di ebbrezza, sarebbe giunto in piazza, colpendo con pugni l'auto dei carabinieri della stazione di Sambuca che, intanto, erano intervenuti e minacciando di scagliarsi contro gli stessi militari che lo hanno bloccato con spray urticante. Il magistrato di sorveglianza ha revocato il beneficio della detenzione domiciliare a Menfi dove avrebbe dovuto scontare un anno di pena per il tentato furto al Grand Hotel delle Terme di Sciacca. Salvatore Foresta, 49 anni, di Sciacca - difeso e rappresentato dall'avvocato Calogero Lanzarone - è stato accompagnato al carcere di Sciacca.

Foresta, nel 2016, è stato sorpreso dagli agenti del commissariato di polizia di Sciacca all'interno del Grand Hotel, che era già chiuso.