"Non è stato trovato in casa", 35enne denunciato per evasione

“Evasione dagli arresti domiciliari”. E’ per questa ipotesi di reato che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento un trentacinquenne. Ad effettuare i controlli sono stati i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura. Controlli che, appunto, avrebbero dovuto essere di routine.

Ma l’agrigentino non è stato trovato – era il pomeriggio di giovedì – all’interno della sua abitazione. Inutilmente e ripetutamente, gli agenti hanno cercato di rintracciarlo. Ma a casa, a quanto pare, non è risultato essere presente. A questo punto, dunque, è stata formalizzata, a suo carico, una denuncia in stato di libertà. Dovrà adesso rispondere dell’ipotesi di reato di evasione dagli arresti domiciliari.