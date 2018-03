"Evasione dai domiciliari", aggravata la misura: 20enne in carcere

L’ultima volta, in ordine di tempo, era stato arrestato dai poliziotti della sezione “Volanti” – per evasione dagli arresti domiciliari – all’inizio del mese. Prima ancora – era la fine di gennaio scorso – non si era fermato all’Alt imposto dagli agenti delle “Volanti” ed era stato arrestato per violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a cui risultava essere sottoposto.

In mezzo a quest’arco di tempo, numerose le segnalazioni fatte alla Procura sempre dagli agenti delle “Volanti” per presunte evasioni dai domiciliari. Salvatore Camilleri, agrigentino, di 20 anni, adesso è stato nuovamente arrestato ed è stato portato in carcere. Ad eseguire il provvedimento di aggravamento della misura – su disposizione del giudice – sono stati i poliziotti della Squadra Mobile. Il giovane, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 26 gennaio, sarebbe stato ripetutamente sorpreso – secondo quanto è stato ricostruito anche dalla Questura - fuori dalla propria abitazione: in particolare, per 3 volte consecutive nella prima settimana di marzo.