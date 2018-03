Inveisce contro la vicina di casa e si scaglia contro la polizia, denunciato

Evade dai domiciliari e inizia ad inveire e ad accusare una vicina di casa. Urla che hanno richiamato i residenti del quartiere di Bonamorone da dove è stato subito – nella serata di lunedì – lanciato l’allarme al 113. Quando i poliziotti della sezione “Volanti” sono giunti sul posto hanno trovato il trentenne in evidente stato d’agitazione.

Ed è alla vista degli agenti che il giovane sarebbe andato ulteriormente in escandescenze iniziando a minacciarli. Notando lo stato confusionale del giovane, è stata chiamata un’autoambulanza e quando il trentenne, senza non poche difficoltà, è stato fatto salire sul mezzo di soccorso lo ha danneggiato con un pugno e si è ferito uno specchietto. I poliziotti delle “Volanti” hanno denunciato il giovane – che è stato portato in ospedale - per le ipotesi di reato di evasione dai domiciliari, resistenza a pubblico ufficiale, minacce e danneggiamento aggravato.