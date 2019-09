"Evase dai domiciliari nel 2014", deve scontare 6 mesi: arrestato

Deve scontare sei mesi di reclusione per evasione dagli arresti domiciliari. Reato commesso nel 2014. E’ in esecuzione di un provvedimento del tribunale di Sorveglianza di Palermo che i carabinieri della stazione di Castrofilippo, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, hanno arrestato, nei giorni scorsi, G. S. di 62 anni. L’uomo, quando è stato raggiunto dai militari dell’Arma, non ha battuto ciglio: si è lasciato identificare e notificare il provvedimento relativo all’evasione commessa ormai cinque anni addietro.

Dopo le formalità di rito, il sessantaduenne di Castrofilippo è stato accompagnato – dagli stessi carabinieri della stazione cittadina – nella sua abitazione dove, appunto, dovrà passare i prossimi sei mesi per espiare la pena. Il tribunale di Sorveglianza di Palermo ha disposto, infatti, che l’uomo stia alla reclusione domiciliare.