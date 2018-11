"Evade dagli arresti domiciliari rubando anche un'auto", arrestato un uomo

E’ stato arrestato per evasione Jones Ciccarello. A disporlo è stato il Gip del tribunale di Agrigento. Ciccarello sarà condotto in carcere in esecuzione di ordinanza cautelare di aggravamento di misura. L’uomo si è allontanato dalla struttura dove doveva rimanere agli arresti domiciliari.

Ciccarello si era anche appropriato, in maniera illecita, dell’auto di un dipendente dello stabile. A setacciare il territorio sono stati i poliziotti di Canicattì, coordinati da Cesare Castelli. L’uomo è stato ritrovato ed arrestato dai carabinieri di Palermo.