"Evade dagli arresti domiciliari per rinnovare la carta d'identità", arrestato 75enne

Avrebbe dovuto stare agli arresti domiciliari. E' stato trovato, invece, al Comune dove si era recato - e lo ha ammesso candidamente - per rinnovare la carta d'identità che gli era già scaduta. Ad accorgersi del settantacinquenne, Giuseppe Minacori, mentre si aggirava fra i corridoi del Municipio, sono stati i carabinieri della stazione di Ravanusa.

I militari dell'Arma hanno subito avvicinato l'uomo e, sapendolo agli arresti domiciliari, hanno chiesto delucidazioni. Il settantacinquenne ha spiegato di dover rinnovare la carta d'identità. A richiesta dei militari ha ammesso di non aver ottenuto alcun permesso dal tribunale per uscire da casa. E' dunque scattato - per evasione dagli arresti domiciliari - il suo arresto. I carabinieri hanno riaccompagnato l'anziano nella sua abitazione.

Arrestato, sempre per evasione dai domiciliari, anche un empedoclino ventisettenne: Angelo Caico. Un giovane che - secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma - sarebbe stato sorpreso in giro per strada.