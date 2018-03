"Estorsero terreno per compensare credito", l'inchiesta al riesame

Approda al tribunale del riesame l'inchiesta che ipotizza un tentativo di estorsione ai danni di un quarantottenne di Licata al quale i suoi fornitori di droga avrebbero tentato di sottrarre un terreno per compensare un debito. Per questi fatti sono finiti in carcere i canicattinesi Michele Amato, 43 anni, e Antonino Chiazza, 48 anni.

"La vittima - hanno ricostruito i carabinieri - aveva acquistato, a credito, varie dosi di cocaina, per un valore complessivo di circa 2.000 euro. Non era più riuscito a pagare il debito contratto con i suoi fornitori. I due canicattinesi avrebbero preteso la cessione di un terreno agricolo di proprietà della vittima del valore di circa 12.000 euro, a fronte del debito di 2.000 euro".

I difensori di Chiazza, gli avvocati Angela Porcello e Santo Lucia, hanno presentato ricorso al tribunale del riesame e l'udienza, per discutere l'annullamento del provvedimento restrittivo, è stata fissata per mercoledì.