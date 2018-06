Arte, degustazioni, auto d'epoca e musica folk: è "Estate a Girgenti"

Arte, cultura, degustazioni, auto d'epoca e musica folk. Ha preso il via, questo pomeriggio, "Estate a Girgenti". La via Atenea è tornata, dunque, a risvegliarsi a ripopolarsi. Una iniziativa voluta ed organizzata dai commercianti della stessa via Atenea, con il patrocinio del Comune.

Una iniziativa per cercare di far rivivere - veramente - il "cuore" di Agrigento, il "salotto buono". Ed effettivamente la via Atenea è tornata a riempirsi di colori, sapori, odori e note folk richiamando anche i più distratti o quanti semplicemente erano di passaggio. "Si tratta del primo evento di una lunga serie" - ha commentato il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, che tanto sta puntando proprio sul progetto "Girgenti". Un piano dei lavori - quello della riqualificazione - che, naturalmente, perfettamente si interseca con la voglia di ridare vita al centro storico, e dunque alla via Atenea, della città dei Templi.