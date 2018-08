Esproprio illegittimo per realizzare una strada, Comune dovrà risarcire 138mila euro

Espropri illegittimi, il Comune condannato a pagare oltre 138mila euro.

I fatti risalgono alla fine degli anni 90: il Municipio provvide ad appropriarsi di una porzione di terreno di proprietà di una donna agrigentina al fine di prolungare via Santo Carlino fino al congiungimento con via Sandro Botticelli, arteria che oggi collega via Gela al viale dei Pini. Una vicenda rispetto alla quale venne proposto ricorso al Tar, con la legittima proprietaria delle aree che si vide riconoscere lo scorso anno la ragione da parte del Tribunale amministrativo regionale per la "pacifica e incontestata scadenza dei termini procedimentali per l’emissione di un valido decreto di esproprio - in effetti mai adottato – e dunque, avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 42 bis, la ricorrente è tuttora proprietaria del bene controverso e l’attuale occupazione delle aree è sine titulo e, dunque, illegittima".

Da allora partì una sorta di lungo calvario, perché l'ente avrebbe dovuto provvedere al frazionamento dei terreni e al calcolo dell'indennità da riconoscere alla proprietaria degli stessi, calcolata poi in circa 70mila euro. Per fare questo però è stato necessario nominare un commissario ad acta che, proprio nei giorni scorsi, ha stabilito la spesa complessiva (più di 138mila euro).

Non si tratta, comunque, di un caso isolato. Anzi. Gli espropri incompleti, non notificati, non perfezionati sono infatti quasi una consuetudine rispetto al modo di amministrare di venti, trent'anni fa e a farne le spese sono ovviamente i Comuni, che oggi si trovano a dover sborsare somme importanti per errori del passato per i quali non pagherà nessuno. Tranne i cittadini, ovviamente.