Casse del Comune sempre a rischio: in arrivo decreto da 3 milioni di euro

L’allarme era stato lanciato nei giorni scorsi dalla commissione Bilancio del consiglio comunale: sulla testa del Municipio potrebbe pendere una maxi richiesta risarcitoria da almeno 3 milioni di euro.

A monte c'è una storia già in parte nota: l'ente, tra gli anni ‘70 e ‘80 espropriò grandi aree a Fontanelle, in larga parte appartenenti ad una medesima famiglia, per costruire insieme allo Iacp delle case popolari e alcune opere di urbanizzazione. Procedure che però, hanno stabilito negli anni i tribunali, non sono andate nel modo dovuto, configurando una vera e propria occupazione senza titolo dell’ente di quei terreni.

Una storia uguale a tante altre che si conclude in un solo modo: maxi richieste di risarcimento danno per centinaia di migliaia di euro, se non, come in questo caso, milioni. Adesso, con l’arrivo della sentenza sulla illegittimità dell’occupazione da parte di Comune e Iacp, si apre un nuovo fronte e, appunto, si palesa il rischio di un risarcimento milionario.

“L’ufficio legale dell’ente e l’ufficio Urbanistica – spiega il vicesindaco Elisa Virone – stanno lavorando per approfondire la questione, anche perché le somme del risarcimento sono, da un lato, da dividere con l’Istituto case popolari, e dall’altro oggetto di quantificazione della controparte”.