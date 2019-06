L'esplosione al mercato di Gela, inchiesta per incendio e lesioni colpose a carico di ignoti

Il fascicolo d'inchiesta aperto dalla Procura della Repubblica di Gela - per incendio colposo e lesioni colpose - è, al momento, contro ignoti. Nessuno è stato, dunque, ancora iscritto nel registro degli indagati per quanto è avvenuto mercoledì mattina al mercato di via Madonna del Rosario a Gela. A coordinare le indagini, che sul campo sono svolte dalla polizia di Stato, è il procuratore capo Fernando Asaro e il sostituto Ubaldo Leo.

Ad essere indagato, come atto dovuto, ma l'iscrizione del nominativo non è stata ancora formalizzata, potrebbe essere il proprietario del camion: C. C., 45 anni, di Grotte. L'incendio sarebbe partito da una fuga di gas proveniente da una delle quattro bombole utilizzate dal furgone Iveco 50, attrezzato per la vendita di polli allo spiedo. Investigatori e inquirenti si stanno, pertanto, concentrando proprio sulla sicurezza e sulla manutenzione delle bombole.

I feriti gravi, in prognosi riservata, sono, nel frattempo, saliti a sei e si trovano ricoverati 4 al Cannizzaro di Catania e due al Civico di Palermo. La ferita più grave - è in prognosi riservata - resta la ventiduenne di Gela: la ragazza che lavorava sul furgoncino. Ha ustioni sul 40 per cento del corpo e una compromissione delle vie respiratorie.

Trasferito a Palermo un ragazzo che lavorava sul furgoncino e la cliente, moglie di un carabiniere, all'ottavo mese di gravidanza. La donna ha riportato ustioni al viso, alle braccia, al petto ma non è in pericolo di vita. Sta bene anche il nascituro.