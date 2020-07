Paura in via Duomo, scoppia una bomba del gas: due feriti

Paura vera in via Duomo. Ieri pomeriggio è scoppiata una bombola del gas. L’esplosione, secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, ha provocato due feriti. Si tratta di un pensionato e di un operaio. L’incidente, che poteva trasformarsi in tragedia, è avvenuto in una palazzina del centro storico, in via Duomo.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Ad avere la peggio, però, è stato l’operaio. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al “Civico” di Palermo. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa.