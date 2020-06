Mai più esondazioni: al via pulizia e ripristino del fiume Sosio Verdura

Mai più esondazioni. Dopo anni di attesa, partiranno i lavori di pulizia e ripristino della sezione idraulica del fiume Sosio Verdura. Il Genio civile, nell'arco di un anno, è riuscito a redigere il progetto esecutivo, ad acquisire tutti i pareri necessari, approvare il progetto ed appaltare i lavori.

“Siamo riusciti ad intercettare le risorse necessarie ed a superare una serie di difficoltà dovute ai vincoli ambientali che gravano sulla zona - ha dichiarato il capo del Genio civile Rino La Mendola - grazie all’impegno del presidente Musumeci ed alla proficua sinergia tra il dipartimento Tecnico ed i dipartimenti regionali della Protezione civile e dell’Ambiente”. I lavori consisteranno nella pulizia e ripristino degli argini e della sezione idraulica per uno sviluppo complessivo di circa 20 chilometri del fiume Verdura, compreso tra la dismessa linea ferroviaria, in contrada Verdura del territorio dei Comuni di Sciacca e Ribera, ed il ponte sulla statale 386, a cavallo del confine tra i Comuni di Burgio e di Chiusa Sclafani, interessando anche il territorio dei Comuni di Calamonaci, Caltabellotta e Villafranca Sicula.

“Il progetto - aggiunge il responsabile unico del procedimento, Alfonso Micciché, - impegna complessivamente 6 milioni e mezzo di euro ed è stato suddiviso in cinque lotti per consentire alle imprese affidatarie di lavorare contemporaneamente, accelerando l’esecuzione dei lavori, che speriamo di concludere, almeno per la zona più esposta ad esondazioni, prima delle piogge invernali”. “Sono ben tredici - ha concluso Rino La Mendola - gli interventi di sistemazione idraulica di corsi d’acqua che avvieremo entro il mese di giugno, in attuazione alle politiche di tutela del territorio promosse dal Governo regionale ed in particolare dal presidente Musumeci e dall’assessore al ramo Falcone”.