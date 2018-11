Esondano i fiumi, franano i costoni: strade statali e provinciali in ginocchio

E' il caso di non spostarsi. Di non mettersi in viaggio per altri paesi. L'Anas continua, infatti, freneticamente, a notiziare su strade statali chiuse e poi riaperte. Il Libero consorzio comunale per l'elevato rischio di frane e dissesti e per la pericolosità di diversi tracciati, sconsiglia di mettersi in viaggio. L'ondata di maltempo - anche ieri sera era stata diramata l'ennesima allerta "arancione" - sta mettendo strade statali e provinciali, pesantemente, in ginocchio. Il problema è che continua a piovere. E che, secondo le previsioni della Protezione civile regionale, lo farà almeno fino alla mezzanotte.

Ecco la situazione delle principali strade statali

E' stata chiusa per una frana, all'altezza del chilometro 44,600: a Corleone, la statale 118 ossia la "Corleonese-Agrigentina". Interdetta - per il sottopasso allagato, all'altezza del chilometro 0,100 - anche la statale 644 a Ravanusa.

Restano chiuse, per allagamento, le strade statali 188 “Centro Occidentale Sicula” a Sambuca di Sicilia e 189 “Della Valle del Platani” all'altezza di Lercara Friddi, in provincia di Palermo. Allagamento, in questo caso, determinato dall'esondazione del fiume Platani. La strada statale 121 “Catanese” è stata riaperta al traffico, dopo la chiusura resasi necessaria a causa dell'allagamento al chilometro 206,800. Ma è stata chiusa al chilometro 214, a Vicari, per esondazione nei pressi del ponte San Leonardo. Chiusa anche - per allagamento - la statale 640 all'innesto con la SS640 DIR. Le squadre di Anas - rendono noto dalla società - sono incessantemente in azione ovunque necessario per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

In mattinata - per l'esondazione del torrente Cansalamone - era stata, temporaneamente, chiusa la statale 115: la "Sud Occidentale Sicula", all'altezza del chilometro 16,900, in territorio di Sciacca.

Monitoraggio delle strade provinciali

Le piogge stanno causando danni, anche gravi, soprattutto nella parte Occidentale dell'Agrigentino. Il Libero consorzio è attualmente impegnato, con tecnici e cantonieri, su diverse strade provinciali invase da fango e detriti. Si sta cercando di liberare le carreggiate e assicurare i collegamenti, in particolare tra i Comuni di Cianciana, Bivona, Ribera, Montallegro, Sciacca e Menfi che presentano notevoli difficoltà dopo le forti precipitazioni che stanno flagellando il territorio.

Sia il settore Infrastrutture stradali che il gruppo Protezione civile del Libero consorzio e alcune associazioni di volontariato stanno effettuando un attento monitoraggio su tutti gli attraversamenti di fiumi, torrenti e valloni e sulle condizioni generali dei tracciati nei punti prossimi alle dighe Gammauta sul Sosio-Verdura e Castello sul fiume Magazzolo. A causa dell'elevato rischio di frane e dissesti e della pericolosità di diversi tracciati, si sconsiglia di mettersi in viaggio sulle strade interne se non in caso di effettiva necessità.