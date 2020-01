"Esercizio abusivo della professione", prosciolto un tecnico

Al tribunale di Agrigento, all’esito di giudizio abbreviato, accogliendo le istanze del difensore l’Avvocato Giuseppina Ganci il giudice monocratico Andrea Terranova ha assolto per non aver commesso il fatto un tecnico agrigentino accusato di esercizio abusivo della professione. Al tecnico era contestato di aver presentato una pratica pur essendo stato sospeso dal proprio ordine professionale.



L’avvocato Ganci ha invece dimostrato che il professionista non era mai venuto a conoscenza della sospensione irrogata dall’ordine di appartenenza e pertanto era perfettamente legittimato a presentare ogni genere di pratica attinente alla professione e al ruolo ricoperto non risultando allo stato alcuna comunicazione di sospensione.