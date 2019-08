Un nuovo incarico prestigioso per Portolano, il generale agrigentino è a capo del Comando interforze

Un nuovo e prestigioso incarico per il generale di corpo d'Armata Luciano Portolano. L'alto ufficiale agrigentino è stato, infatti, nominato, su proposta del ministro della Difesa, nuovo comandante del Comando operativo di vertice interforze.

IL ministro Elisabetta Trenta ha commentato su Facebook: "Grazie per aver contribuito ad accrescere il prestigio dell'Italia quale capo di Stato maggiore dell'Allied joint force command naples. Sono certa che saprà ben operare per il bene del Paese, in linea con i brillanti risultati conseguiti in tutti gli incarichi operativi già ricoperti. Buon lavoro generale!".

Luciano Portolano ha 59 anni. In passato è stato anche capo di Stato maggiore dell'Allied Joint Force Command Naples, comandante della Brigata Sassari e della missione Unifil.